Sondalo | consegnato il kit di benvenuto ai nuovi nati

A Sondalo, la tradizione continua! La consegna del kit di benvenuto ai nuovi nati rappresenta un gesto d'amore che unisce la comunità. Ogni pacco, arricchito dai disegni dei piccoli artisti della Scuola dell’Infanzia “Il Glicine”, celebra l’arrivo di nuove vite e il futuro della città. In un'epoca in cui le famiglie cercano sempre più legami e supporto, queste iniziative rispondono a un bisogno profondo di comunità e appartenenza.

Anche quest'anno, l'amministrazione di Sondalo ha voluto rinnovare un gesto semplice ma pieno di significato: la consegna di un corredo regalo ai neonati del territorio, accompagnato da un biglietto d'auguri speciale realizzato dai bambini della Scuola dell'Infanzia "Il Glicine". Sabato 24.

