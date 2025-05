Sondaggio partiti Vis Factor-Emg | FdI primo partito avanzano Pd Forza Italia e Avs Meloni leader con più consensi

Fratelli d’Italia continua a dominare la scena politica, con il 28,9% delle preferenze. Meloni si afferma come leader più apprezzato, mentre il Partito Democratico cresce, testimoniando un cambiamento negli equilibri politici. Questo sondaggio non è solo un numero: riflette le crescenti aspettative degli italiani verso stabilità e leadership. In un clima di incertezze globali, chi guiderà realmente il futuro del Paese? La risposta potrebbe sorprendervi!

(Adnkronos) – Fratelli d’Italia si conferma il primo partito nelle intenzioni di voto degli italiani con il 28,9%, guadagnando l’1,5% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. A seguire il Partito democratico con il 23,7% (+2,2%), il Movimento 5 Stelle con l’11,6% (-3,7%), Forza Italia con il 9,8% (+1,7%), la Lega con l’8,5% (-1%), AVS con . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Sondaggio partiti, Vis Factor-Emg: FdI primo partito, avanzano Pd, Forza Italia e Avs. Meloni leader con più consensi

Sondaggio Mentana: FdI veleggia col vento in poppa. Il Pd di Schlein ancora giù: e aumenta il divario dal primo partito

Un recente sondaggio di Mentana mette in luce un predominio evidente di Fratelli d'Italia, che naviga a gonfie vele, mentre il PD di Elly Schlein segna un ulteriore calo.

Cosa riportano altre fonti

