Sondaggio e social FdI cresce ancora Meloni surclassa Schlein tra i leader

Fratelli d'Italia continua la sua corsa, toccando un sorprendente 28,9% nei sondaggi. Giorgia Meloni si afferma come leader indiscussa, superando Elly Schlein e raccogliendo consensi in un clima politico in evoluzione. Questo trend non è solo un'affermazione per il partito, ma riflette anche l'orientamento degli italiani verso una governance che promette stabilità e continuità . Scopri come questa dinamica influenzerà il futuro del nostro Paese!

Fratelli d'Italia si conferma il primo partito nelle intenzioni di voto degli italiani con il 28,9%, guadagnando l'1,5% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. A seguire il Partito democratico con il 23,7% (+2,2%), il Movimento 5 Stelle con l'11,6% (-3,7%), Forza Italia con il 9,8% (+1,7%), la Lega con l'8,5% (-1%), AVS con il 6,1% (+1,6%), Azione con il 3% (-0,4%) e Italia viva con il 2,5% (+0,4%). Lo rileva il rapporto Human Index, indicatore di convergenza che unisce e sintetizza i dati delle ricerche demoscopiche e quelli del web e social listening realizzato da Vis Factor in collaborazione con l'istituto sondaggistico Emg Different. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Sondaggio e social, FdI cresce ancora. Meloni surclassa Schlein tra i leader

Sondaggio Mentana: FdI veleggia col vento in poppa. Il Pd di Schlein ancora giù: e aumenta il divario dal primo partito

Un recente sondaggio di Mentana mette in luce un predominio evidente di Fratelli d'Italia, che naviga a gonfie vele, mentre il PD di Elly Schlein segna un ulteriore calo.

Cerca Video su questo argomento: Sondaggio Social Fdi Cresce Cerca Video Caricamento del Video...

Le notizie più recenti da fonti esterne

Sondaggi politici, FdI oltre il 30%. Ma cresce anche il Pd; Sondaggi 2025, FdI vola, fermo il Pd, M5S in crescita, calano Lega e Forza Italia; Sondaggi 2025, FdI fa il pieno, Forza Italia arretra, Lega prende le distanze, Pd cresce, fermo M5S; Sondaggi 2025, FdI domina, il Pd non si muove, M5S cresce, Renzi crolla. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Sondaggio e social, FdI cresce ancora. Meloni surclassa Schlein tra i leader

Riporta iltempo.it: Fratelli d'Italia si conferma il primo partito nelle intenzioni di voto degli italiani con il 28,9%, guadagnando l'1,5% rispetto allo stesso ...

Sondaggi, qualcosa si muove? Il Pd si avvicina a Fdi. Il campo progressista a un punto dal centrodestra

Secondo ilfattoquotidiano.it: I dati di Ipsos per il Corriere della Sera. Fdi, Lega e Forza Italia: tutti in calo nell'ultimo mese. Tra i leader però cresce Tajani ...

Sondaggi politici: avanza FdI, su anche Pd, FI e Avs

msn.com scrive: Fratelli d’Italia si conferma il primo partito nelle intenzioni di voto degli italiani con il 28,9 per cento: +1,5 rispetto allo stesso periodo del 2024. Giù M5s e Lega. Per Meloni gradimento al 41 pe ...