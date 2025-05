Sondaggi qualcosa si muove? Il Pd si avvicina a Fdi Il campo progressista a un punto dal centrodestra

Il panorama politico italiano sembra finalmente in movimento: il PD si avvicina a Fratelli d'Italia, mentre il campo progressista è a un passo dal centrodestra. Questo scossone potrebbe rivelare nuove dinamiche nelle prossime elezioni, sfidando le aspettative consolidate. Un aspetto intrigante? La capacità dei partiti di adattarsi e reinventarsi, proprio in un momento storico in cui l'elettorato cerca alternative fresche. Rimanete sintonizzati, la politica è più imprevedibile che mai!

Qualcosa si muove nel quadro politico sostanzialmente ingessato dalle elezioni politiche del 2022? I pronostici sono sempre un azzardo e l’illusione ottica è sempre dietro l’angolo nella politica di oggi che corre spesso a cento all’ora. La notizia di oggi, ad ogni modo, è che Fratelli d’Italia – secondo l’ultimo sondaggio di Ipsos per il Corriere della Sera – non appare più irraggiungibile: lo scarto con il Pd si è ridotto a 5 punti, che è ancora un margine notevole ma indica un trend che solo il tempo dirà se può essere consolidato. Se allarghiamo la visuale – rimanendo alle somme algebriche dei dati di Ipsos – il centrodestra di governo sarebbe in vantaggio sul centrosinistra in formazione “base” (cioè Pd, M5s e Verdi-Sinistra ) di un solo punto, 43,9 contro 42,8. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Sondaggi, qualcosa si muove? Il Pd si avvicina a Fdi. Il campo progressista a un punto dal centrodestra

