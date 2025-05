Sondaggi politici dopo la vittoria a Genova salgono Pd e M5s | ora il campo largo supera il centrodestra

Dopo la vittoria a Genova, il campo largo di PD e M5S guadagna terreno nei sondaggi, superando il centrodestra. Un segnale chiaro di come l’alleanza tra opposizione possa rafforzarsi in questo clima politico incerto. La sfida di costruire un fronte unito potrebbe riscrivere le regole del gioco, con l'elettorato sempre più attento a proposte comuni. Riusciranno i due partiti a mantenere slancio e coesione? La risposta è nelle prossime settimane

In crescita Pd e M5s, in calo tutti i partiti del centrodestra: questo è il bilancio di maggio, mese in cui tra i tanti eventi che hanno attirato l'attenzione pubblica c'è stata anche la vittoria al primo turno del centrosinistra alle comunali di Genova. Il nuovo sondaggio politico di Ipsos mostra che, uniti, i partiti dell'opposizione avrebbero nettamente più voti del centrodestra.

Bolzano, centrodestra verso la vittoria: scippo alla sinistra

A metà dello scrutinio del ballottaggio a Bolzano, Claudio Corrarati del centrodestra guida con il 52,18%, superando Juri Andriollo della sinistra al 47,82%.

