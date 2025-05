Sondaggi politici | avanza FdI su anche Pd FI e Avs

Fratelli d'Italia continua a crescere e si conferma il primo partito nel cuore degli italiani, raggiungendo il 28,9% delle preferenze. Questo trend non è solo un trionfo per Giorgia Meloni, ma riflette un clima politico in costante evoluzione, dove le scelte degli elettori si fanno sempre più decisive. In un momento di grande instabilità , la stabilità di FDI potrebbe ridefinire le dinamiche future della politica italiana. Che cosa ne pensate?

Fratelli d'Italia si conferma il primo partito nelle intenzioni di voto degli italiani con il 28,9 per cento: la formazione politica della premier Giorgia Meloni guadagna l'1,5 per cento rispetto allo stesso periodo del 2024. È quanto emerge dal rapporto Human Index, indicatore di convergenza che unisce e sintetizza i dati delle ricerche demoscopiche e quelli del web e social listening realizzato da Vis Factor, in collaborazione con l'istituto sondaggistico Emg Different. Avanza anche il Partito democratico con il 23,7 per cento (+2,2). Al terzo posto il Movimento 5 Stelle con l'11,6 per cento (che però è in calo: -3,7).

Sondaggi politici, la Supermedia del 14 maggio: Fratelli d’Italia ancora sopra il 30 per cento

Il 14 maggio, l'ultima Supermedia Agi/YouTrend rivela che Fratelli d’Italia continua a dominare le preferenze degli elettori, raggiungendo il 30,4%.

Sondaggio partiti, Vis Factor-Emg: FdI primo partito, avanzano Pd, Forza Italia e Avs. Meloni leader con più consensi

Sondaggi politici 2025, la media/ Lega supera Tajani, FdI al 30%: Schlein 33% riprende consensi a M5s e AVS

Sondaggi politici 2025/ Centrodestra a +10% sul campo largo: FdI al 30%, M5s sotto il 12% dopo flop Comunali

