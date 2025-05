Sondaggi Meloni esulta | dati chiari Ma c’è chi si dispera

Fratelli d’Italia continua a brillare, portando Giorgia Meloni a festeggiare un 28,9% di consensi. Un incremento che riflette un trend inarrestabile nel panorama politico italiano. Ma non tutti sono felici: ci sono quelli che guardano con preoccupazione a questa crescente popolarità. È il segnale di una nazione divisa? Scopri come questi dati potrebbero influenzare il futuro politico del Paese e le reazioni degli oppositori!

Fratelli d’Italia si conferma in vetta alle intenzioni di voto degli italiani, raggiungendo il 28,9%, con un incremento dell’ 1,5% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. È quanto emerge dal nuovo rapporto Human Index, elaborato da Vis Factor in collaborazione con l’istituto EMG Different, che combina i dati dei sondaggi con l’analisi del web e dei social network. Dietro il partito della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il Partito Democratico si posiziona al 23,7%, in crescita del 2,2%, mentre il Movimento 5 Stelle cala all’ 11,6% (-3,7%). Sale anche Forza Italia, che raggiunge il 9,8% (+1,7%), superando la Lega, ora all’ 8,5% (-1%). 🔗 Leggi su Thesocialpost.it