Sondaggi Genova pesa sul centrodestra | Pd cresce dell’12% FdI perde lo 04%

Il vento politico a Genova cambia direzione: il PD cresce dell'12%, mentre Fratelli d'Italia segna una leggera flessione. In un contesto di instabilità nazionale, questo dato evidenzia una riscoperta dei valori democratici tra i cittadini. Il balzo del PD al 22,3% e il +0,7% del M5S sono segnali chiari di un'elettorato sempre più attento. Riuscirà il centrodestra a riprendersi prima delle prossime elezioni? La sfida è

I democratici guadagnano un ottimo +1,2%, arrivando quindi al 22,3%, mentre il M5S ha registrato un +0,7% arrivando al 14,6%. Italia Viva, +Europa e Azione, invece, rimangono stabili rispetto allo scorso mese. La situazione è più cupa nel centrodestra dove Lega, FI e FdI perdono lo 0,4%. Il mese di maggio non ha portato sconvolgimenti nei consensi del premier, che resta fissa al 40%. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Sondaggi, Genova pesa sul centrodestra: Pd cresce dell’1,2%, FdI perde lo 0,4%

Cerca Video su questo argomento: Sondaggi Genova Pesa Centrodestra Cerca Video Caricamento del Video...

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Elezioni comunali 2025, risultati e spoglio in diretta | A Genova Salis vince al primo turno, anche Ravenna al centrosinistra. Schlein: «Destra vince sondaggi, noi le elezioni»; Centrodestra, volano gli stracci: per Piciocchi mancavano i voti dei partiti, per Toti doveva restare Bucci; Il Centrosinistra prende Genova e tiene Ravenna. Matera e Taranto al ballottaggio - Concluso scrutinio, Viminale: Barattoni eletto sindaco di Ravenna; Elezioni comunali, i risultati: Csx vince a Genova con Salis e a Ravenna con Barattoni, Taranto e Matera al ballottaggio. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Sondaggi politici, dopo la vittoria a Genova salgono Pd e M5s: ora il campo largo supera il centrodestra

fanpage.it scrive: In crescita Pd e M5s, in calo tutti i partiti del centrodestra: questo è il bilancio di maggio, mese in cui tra i tanti eventi che hanno attirato l'attenzione ...

Pd e M5s guadagnano terreno nei sondaggi, Fratelli d’Italia in lieve calo

Come scrive huffingtonpost.it: Il sondaggio di Ipsos misura un effetto Genova, dopo il voto delle amministrative favorevole al centrosinistra: la fiducia nel governo scende leggermente, ...

Elezioni comunali, Genova al campo largo: «Solo uniti si vince». E i centristi rilanciano

Secondo ilmessaggero.it: «Il centrodestra esulta per i sondaggi, noi vinciamo le elezioni». A metà pomeriggio, Elly Schlein è raggiante. Dopo otto anni di centrodestra, Genova torna a sinistra. E ...