Sondaggi dopo Genova Pd e M5s crescono | Il Campo Largo può essere maggioranza

Dopo il voto a Genova, il panorama politico si fa interessante: i sondaggi rivelano una risalita per PD e M5S, con il campo largo che potrebbe trasformarsi in una maggioranza solida. Un segnale chiaro di come l'elettorato stia cercando alternative alle attuali forze di governo. Questo trend mette in discussione le certezze dell'asse conservatore. Sarà la volta buona per un cambiamento radicale? La politica italiana si muove, e noi siamo pronti a seguirne ogni sviluppo.

I sondaggi di Nando Pagnoncelli per il Corriere della Sera dicono che dopo il voto a Genova le opposizioni tornano a crescere. Secondo Ipsos il Partito Democratico guadagna oltre un punto, arrivando al 22,3%, mentre il M5s arriva al 14,6%. Fratelli d’Italia scende di qualche decimale (oggi stimati al 27,3%, erano al 27,7% un mese fa); la Lega ha un calo analogo (dall’8,2% al 7,8%) e una discesa assolutamente simmetrica riscontriamo per Forza Italia. +Europa è stabile, Italia Viva perde mezzo punto e cresce un po’ Azione. Secondo Pagnoncelli con le coalizioni ipotizzabili per le prossime elezioni politiche il Campo Largo sarebbe maggioranza. 🔗 Leggi su Open.online © Open.online - Sondaggi, dopo Genova Pd e M5s crescono: «Il Campo Largo può essere maggioranza»

Cerca Video su questo argomento: Sondaggi Dopo Genova Pd Cerca Video Caricamento del Video...

Le notizie più recenti da fonti esterne

Sondaggi, dopo Genova Pd e M5s crescono: «Il Campo Largo può essere maggioranza»; Elezioni comunali 2025, risultati e spoglio in diretta | A Genova Salis vince al primo turno, anche Ravenna al centrosinistra. Schlein: «Destra vince sondaggi, noi le elezioni»; Comunali, centrosinistra vince al primo turno a Genova e Ravenna, avanti a Taranto e Matera; Guida alle elezioni comunali a Genova. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Sondaggi politici 2025/ Meloni 30,5% (nonostante le Comunali), Pd risale: crollo FI e AVS, Lega -4% da Conte

Lo riporta ilsussidiario.net: Sondaggi politici Swg dopo risultati Comunali 2025: tiene Centrodestra (tranne Forza Italia), risale Pd, ma crolla AVS. Primi "effetti" del voto ...

Sondaggi politici, Fratelli d’Italia cresce ancora: anche il Pd recupera e sale nei consensi

Da fanpage.it: Fratelli d'Italia cresce ancora, ma sale anche il Partito democratico che guadagna tre decimi. Stabili Movimento 5 Stelle e Lega, mente Forza Itali cala. Vediamo nel dettaglio l'ultimo sondaggio di ...

Sondaggi 2025, FdI fa il pieno, Forza Italia arretra, Lega prende le distanze, Pd cresce, fermo M5S

Lo riporta msn.com: Fratelli d’Italia e Partito Democratico sono gli unici a guadagnare consensi. Male Forza Italia e Verdi-Sinistra. Movimento 5 Stelle e Lega restano immobili. Meloni e Schlein crescono: è sfida a dista ...