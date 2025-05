Solidarietà e concretezza | Avo dona una sedia a rotelle al reparto di neurochiurgia del Gom

rotelle al reparto di neurochirurgia del Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria. Un gesto che va oltre il semplice aiuto: rappresenta un passo verso una maggiore autonomia per i pazienti e dimostra come la solidarietà si traduce in azioni concrete. In un momento in cui la comunità è chiamata a unirsi, l'Avo si fa portavoce di un cambiamento positivo, ispirando tutti noi a dare il nostro contributo.

Da più di quarant'anni tra le corsie del Grande ospedale metropolitano, l'associazione Volontari ospedalieri Avo di Reggio Calabria, oltre a essere di aiuto e supporto nei reparti per assistere al meglio le persone ricoverate, ha fatto qualcosa in più: ha acquistato e consegnato una sedia a rotelle al reparto di neurochirurgia del Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria.