Solenghi legge Villaggio ’Una serata pazzesca’ al Politeama

Preparati a vivere un'esperienza unica il 5 giugno al Teatro Politeama di Poggibonsi! Tullio Solenghi porterà in scena "Una serata pazzesca", un omaggio a Paolo Villaggio, icona della comicità italiana. In un momento storico in cui l'umorismo trova sempre più spazio per affrontare le sfide quotidiane, questa performance promette risate e riflessioni. Non perdere l'occasione di rivivere i grandi classici con uno dei maestri del teatro!

Tullio Solenghi sarà l'indiscusso interprete dell'anteprima del Festival Piazze d'Armi e di Città edizione 2025. Nella sala minore del Teatro Politeama di Poggibonsi, giovedì 5 giugno alle 21, Teatro Pubblico Ligure presenta lo spettacolo 'Una serata pazzesca', ovvero, Tullio Solenghi legge Paolo Villaggio. Di Sergio Maifredi e Solenghi. Paolo Villaggio è il creatore di alcune tra le più riuscite maschere contemporanee: dal paradossale e grottesco Professor Kranz al timidissimo Giandomenico Fracchia per arrivare al servile e sottomesso ragionier Ugo Fantozzi, forse il personaggio più popolare dell'intera storia della comicità italiana.

