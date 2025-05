Soldi intrappolati nel bancomat con la tecnica del cash trapping | un 26enne arrestato per furto aggravato

Un 26enne è stato arrestato per furto aggravato, ma la sua tecnica di "cash trapping" mette in luce un fenomeno allarmante: la vulnerabilità dei sistemi di pagamento. Mentre ci immergiamo sempre più nel mondo digitale, il ritorno a metodi rudimentali come questo ricorda che la sicurezza non è mai scontata. Rimanere informati sulle truffe è fondamentale. Scopri come difenderti e prevenire spiacevoli sorprese!

Si chiama “cash trapping” ed è una tecnica semplice e poco tecnologica per intrappolare i soldi erogati dagli sportelli bancomat degli ignari utenti che vogliono prelevare il contante. Ed è con questo metodo che, nel tardo pomeriggio di venerdì, un malvivente ha manomesso lo sportello automatico. 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - Soldi intrappolati nel bancomat con la tecnica del “cash trapping”: un 26enne arrestato per furto aggravato

