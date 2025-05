Soldi a pioggia sul futuro del parco Lavori in vista per l’oasi verde

Il parco di via Totò a Busto Arsizio si prepara a brillare come non mai! Grazie a nuovi fondi, l’area verde sarà trasformata in un’oasi ancora più accogliente per le famiglie. Questo progetto non solo arricchisce il quartiere, ma si inserisce in una tendenza più ampia: sempre più città italiane puntano sulla valorizzazione degli spazi verdi. Un investimento sul futuro che farà bene a tutti! Non perdere l’occasione di scoprire queste novità!

BUSTO ARSIZIO (Varese) Diventerà più bello il parco di via Antonio De Curtis, in arte Totò, nel rione di Sant’Anna. Da alcuni anni, l’area verde nel cuore del quartiere è diventata il luogo privilegiato per la messa a dimora annuale degli alberi dedicati ai nuovi nati. Ora le intenzioni dell’amministrazione comunale sono quelle di valorizzare il parco, punto di riferimento importante per i residenti. L’altro giorno la giunta comunale, su proposta del sindaco Emanuele Antonelli, che ha raccolto l’indicazione del consigliere delegato al Verde Orazio Tallarida, ha approvato il Documento di indirizzo alla progettazione (DIP) con l’obiettivo di riqualificazione proprio l’area verde di via Totò De Curtis. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Soldi a pioggia sul futuro del parco. Lavori in vista per l’oasi verde

