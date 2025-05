Sognando…Ballando con le stelle il vincitore è Chiquito | ecco chi è il ballerino dominicano

La magia di "Ballando con le Stelle" continua a incantare il pubblico italiano! Chiquito, il ballerino dominicano, ha conquistato il titolo in un'edizione speciale per celebrare vent'anni di emozioni. La sua energia travolgente e il talento cristallino lo porteranno nel cast fisso della prossima stagione. Un segnale forte: la danza non è solo un'arte, ma un linguaggio universale che unisce culture diverse. Non perderti le prossime sorprese!

Il programma celebrativo dei vent’anni dello show del sabato sera di Rai 1 si è chiuso venerdì 30 maggio. Nella prossima stagione sarà nel cast fisso. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Sognando…Ballando con le stelle, il vincitore è Chiquito: ecco chi è il ballerino dominicano

Sognando Ballando con le Stelle, Francesco Totti: "Sto vivendo un momento della mia vita stupendo". Poi Milly Carlucci prova a incastrarlo

Sognando Ballando con le Stelle torna con il suo secondo appuntamento, dove il leggendario Francesco Totti vive un'esperienza unica.