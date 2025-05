Sognando… Ballando con le Stelle vince Chiquito | è il nuovo maestro

Chiquito conquista la scena di "Sognando… Ballando con le stelle" e diventa il nuovo maestro del talent show più amato d'Italia! La finale ha visto una performance esplosiva accanto a Wanda Nara, unendo ritmi travolgenti e emozioni. Questo trionfo rappresenta non solo il talento individuale, ma anche l’importanza della danza come veicolo di connessione culturale. Scopri come Chiquito potrebbe rivoluzionare il programma nella sua nuova avventura!

(Adnkronos) – Chiquito ha vinto Sognando. Ballando con le stelle, e diventa il nuovo maestro dell'edizione autunnale del talent di Rai 1, condotto da Milly Carlucci. Il ballerino dominicano, che per la finale onda ieri, venerdì 30 maggio 2025, ha fatto coppia con Wanda Nara sulle note di 'Conga', ha avuto la meglio su Janiya, .

