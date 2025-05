Sognando Ballando con le Stelle | vince Chiquito cosa è successo nella finale

La finale di "Sognando Ballando con le Stelle" ha incantato il pubblico, ma a rubare la scena è stato Chiquito, il talentuoso maestro di danze caraibiche che ha conquistato il titolo. La sua vittoria non segna solo un trionfo personale, ma riflette anche un crescente amore per le danze latine in Italia, un trend che sta travolgendo i programmi televisivi. Sarà interessante vedere come porterà freschezza e innovazione nella squadra di Milly Carlucci!

Sognando Ballando con le Stelle, Francesco Totti: "Sto vivendo un momento della mia vita stupendo".

Sognando Ballando con le Stelle torna con il suo secondo appuntamento, dove il leggendario Francesco Totti vive un'esperienza unica.

