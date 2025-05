Sognando… Ballando con le Stelle top e flop | Milly Carlucci inossidabile ma non basta

“Sognando… Ballando con le Stelle” ha celebrato i 20 anni di passione e danza, ma non senza qualche inciampo. Nonostante le sfide del palinsesto, Milly Carlucci si conferma un’icona, mentre la vittoria di Chiquito segna un nuovo inizio nel cast fisso. Questo show non è solo intrattenimento, ma un riflesso di un'epoca che ama danzare e sognare, riscoprendo il valore delle tradizioni televisive. Chi sarà il prossimo a brillare

Quattro puntate, uno spin-off per celebrare i 20 anni di Ballando: con Sognando. Ballando con le Stelle, abbiamo sognato un po' anche noi, nonostante le difficoltà nel palinsesto. A vincere è stato Chiquito, che ora entra nel cast fisso dei maestri. Cosa abbiamo apprezzato? Milly Carlucci è inossidabile: la "Generalessa", così viene chiamata, ha fronteggiato anche una situazione non facile, soprattutto quando la seconda puntata dello show è iniziata quasi alle 23. Milly Carlucci inossidabile. Top. Non c'è nulla da aggiungere: Milly Carlucci è inossidabile sotto ogni punto di vista. C'è chi si è "lamentato" di non essere stato invitato o citato, ma le puntate di Sognando.