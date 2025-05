Sognando Ballando | Chiquito e Anastasia Kuzmina trionfano tra applausi e polemiche social

Chiquito e Anastasia Kuzmina trionfano a "Sognando Ballando con le Stelle", ma non senza polemiche social! La “notte delle stelle” ha incantato il pubblico, evidenziando come la danza stia diventando un fenomeno di massa in Italia, capace di unire generazioni. La vittoria di Chiquito apre nuove porte nel mondo dello spettacolo. Chi sarà il prossimo a sorprendere? Non perdere l’occasione di scoprire i futuri talenti della pista!

La “notte delle stelle” di Rai 1 ha incoronato i vincitori di “Sognando Ballando con le Stelle“: Chiquito e Anastasia Kuzmina! Un “finale al cardiopalma” che ha visto la loro “magia” sulla pista conquistare giuria e televoto. Per Chiquito si aprono ora le porte del cast dei professionisti della prossima edizione di “Ballando con le. 🔗 Leggi su Mistermovie.it © Mistermovie.it - “Sognando Ballando”: Chiquito e Anastasia Kuzmina trionfano tra applausi e polemiche social

Chiquito vince Sognando Ballando con le Stelle fra le polemiche

Chiquito trionfa a "Sognando Ballando con le Stelle", ma la sua vittoria è avvolta da polemiche. Molti sostengono che il successo del ballerino dominicano sia dovuto all'impatto dei social di Wanda Nara.

