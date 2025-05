Social e siti web l’evento qui ha fatto boom

Il Palio non è solo una tradizione, ma un fenomeno digitale! Tra marzo e maggio, i numeri parlano chiaro: 66mila utenti unici e oltre 224mila visualizzazioni sui siti web dedicati. La pagina Facebook ha toccato ben 570mila persone! Un chiaro segnale di come eventi storici stiano trovando nuova vita online, coinvolgendo le generazioni più giovani. Scopri come il mix tra cultura e social media possa trasformare la nostra storia in un'esperienza condivisa!

Ci sono le discussioni, le critiche e poi ci sono i numeri che hanno caratterizzato la promozione sul web e sui social della manifestazione. Dal primo marzo al 29 maggio i siti web del Palio hanno avuto un totale di 66mila utenti unici e oltre 224mila visualizzazioni: la pagina Facebook del Palio ha raggiunto un totale di 570mila persone con oltre 27mila interazioni, mentre la pagina Instagram, invece, ha raggiunto 49mila persone, con 9.500 interazioni. Altri numeri riguardano poi lo streaming delle trasmissioni degli eventi legati al Palio, che hanno toccato quota 140mila visualizzazioni: le tre tavole rotonde hanno avuto su Facebook rispettivamente 13mila, 17mila e 12mila visualizzazioni, mentre il Palio di Legnano, sempre su Facebook, ha avuto oltre 67. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Social e siti web, l’evento qui ha fatto boom

Social e siti web, l'evento qui ha fatto boom

