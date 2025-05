Sniffa cocaina e spara con una mitragliatrice | migliaia di bimbi terrorizzati per i video di Dark di Peppa Pig virali su YouTube

Negli ultimi giorni, i genitori di tutto il mondo sono in allerta per i disturbanti video dark di Peppa Pig che circolano su YouTube. Con immagini inquietanti e contenuti violenti, questi filmati hanno scatenato una vera e propria psicosi tra i piccoli spettatori. Questo fenomeno mette in luce un problema crescente: l'assenza di controllo sui contenuti online destinati ai bambini, un tema cruciale in un'epoca in cui il digitale permea ogni aspetto della vita quotidiana. Come proteggere i nostri figli?

Peppa Pig sniffa la coca. Peppa Pig spara con una mitragliatrice. Sono stati chiamati i video Dark di Peppa Pig e hanno terrorizzato, si dice, migliaia di bambini online. Come riportano i tabloid inglesi, si tratta di due video surreali e violenti caricati su Youtube da un utente sconosciuto e intitolati MLG Peppa Pig. Il video con il grazioso maialino amato dai bimbi qui in versione Rambo ha totalizzato oltre 18 milioni di visualizzazioni. Meno quelle in cui sniffa cocaina come uno Scarface qualunque. Successivamente a tutto il clamore creato, un portavoce di YouTube ha confermato che i video sono stati rimossi, ma è possibile che milioni di bambini vi siano stati esposti: “Abbiamo rimosso entrambi i video da YouTube e chiuso un canale per aver violato le nostre norme sulla sicurezza dei minori, che applichiamo rigorosamente”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Sniffa cocaina e spara con una mitragliatrice: migliaia di bimbi terrorizzati per i video di Dark di Peppa Pig virali su YouTube

Cerca Video su questo argomento: Sniffa Cocaina Spara Mitragliatrice Cerca Video Caricamento del Video...

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Sniffa cocaina e spara con una mitragliatrice: migliaia di bimbi terrorizzati per i video di Dark di Peppa Pig virali su YouTube

ilfattoquotidiano.it scrive: Un portavoce di YouTube ha confermato che i video sono stati rimossi, ma è possibile che milioni di bambini vi siano stati esposti ...

Maneskin, video diventa virale: «Damiano sniffa cocaina?». La smentita: «No, ecco cosa è successo»

ilmessaggero.it scrive: Sui social sono immediatamente scattati i sospetti: «Ma cosa fa Damiano, sniffa cocaina in diretta?». Le immagini sono diventate virali in pochissimi minuti e sono arrivate fino a Rotterdam ...

Sniffa cocaina in piazza a Cortona, i passanti lo riprendono. Il sindaco: “E’ inammissibile”

Riporta lanazione.it: Cortona (Arezzo), 23 agosto 2024 – E’ diventato virale sulle chat del paese un video in cui si vede una persona, pare un turista di lingua tedesca, che sniffa cocaina sulla scalinata del ...