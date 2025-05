Sneijder sicuro | Questa Inter è più forte e consapevole ecco dove si può decidere la finale col PSG Poi svela il retroscena sul Triplete

Wesley Sneijder si è espresso con sicurezza sulla forza dell'Inter, sottolineando come la consapevolezza attuale possa fare la differenza nella finale di Champions contro il PSG. Un'analisi che si inserisce in un trend di ritorno alla grandezza per i nerazzurri, proprio mentre il calcio europeo è teatro di sorprese e risvegli. Il retroscena sul suo storico triplete del 2010? Una lezione di determinazione che potrebbe ispirare l'Inter a scrivere una nuova pagina di storia.

L’ex centrocampista dell’Inter, Wesley Sneijder, ha parlato così nel giorno della finale di Champions League tra il PSG e i nerazzurri. Intervistato dalla Gazzetta dello Sport nel giorno della finale di Champions League tra PSG e Inter, Wesley Sneijder ritorna anche sulla finale di Madrid vinta da lui nel 2010. CHE IMPEGNI HO PER QUESTA SERA? – « Sarò nell’unico posto in cui bisogna stare, se ami il calcio e ami l’Inter, e spesso le cose vanno insieme. C’ero anche a Istanbul due anni fa, ma questa finale è diversa ». PERCHÉ QUESTA FINALE È DIVERSA DA QUELLA DI ISTANBUL? – « Non solo perché non c’è una netta favorita o perché il Psg sembra meno dominante di quanto fosse il City nel 2023. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Sneijder sicuro: «Questa Inter è più forte e consapevole, ecco dove si può decidere la finale col PSG». Poi svela il retroscena sul Triplete

