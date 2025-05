Sneijder | "Questa Inter è diversa da quella di Istanbul Inzaghi non farà come Mourinho"

Wesley Sneijder, protagonista della storica vittoria dell'Inter nel 2010, mette in guardia: questa squadra è diversa da quella di Istanbul. Inzaghi, a differenza di Mourinho, ha un approccio rinnovato e strategico. Con la Champions League che si avvicina, l'Inter sembra pronta a riscrivere la storia. E se fosse davvero il momento giusto per tornare sul tetto d'Europa? La passione dei tifosi è alle stelle, l'attesa cresce!

Wesley Sneijder sa bene come si vince la Champions League. Era in campo, assoluto protagonista, nella finale di Madrid del 2010 e sarà, come. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Sneijder sicuro: «Questa Inter è più forte e consapevole, ecco dove si può decidere la finale col PSG». Poi svela il retroscena sul Triplete

Wesley Sneijder si è espresso con sicurezza sulla forza dell'Inter, sottolineando come la consapevolezza attuale possa fare la differenza nella finale di Champions contro il PSG.

Cerca Video su questo argomento: Sneijder Ampquotquesta Inter Diversa Cerca Video Caricamento del Video...

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Sneijder: "Questa Inter è diversa da quella di Istanbul. Inzaghi non farà come Mourinho"

Secondo msn.com: Wesley Sneijder sa bene come si vince la Champions League. Era in campo, assoluto protagonista, nella finale di Madrid del 2010 e sarà, come accauto già nel 2023.

Sneijder sicuro: «Questa Inter è più forte e consapevole, ecco dove si può decidere la finale col PSG». Poi il retroscena

Riporta calcionews24.com: L’ex centrocampista dell’Inter, Wesley Sneijder, ha parlato così nel giorno della finale di Champions League tra il PSG e i nerazzurri Intervistato dalla Gazzetta dello Sport nel giorno della finale d ...

Da Roberto Carlos a Sneijder: le leggende giocano la finale di Champions: "Ecco chi vince"

Segnala gazzetta.it: Allo SPA Garden di Monaco, i campioni di ieri hanno dato spettacolo davanti a 5000 persone. Quattro squadre presenti: quelle di Figo, Matthaus, Kakà e Seedorf, l’unico dei quattro che non ha giocato ...