Smog code rumori e continui incidenti | Qui non si vive Io sto vendendo casa

Il recente incidente in via De Amicis ha riacceso un dibattito che molti residenti temevano di affrontare: la qualità della vita in città è ai minimi storici. Smog, rumori e traffico incessante stanno spingendo sempre più persone a vendere casa, alla ricerca di un ambiente più salubre. La domanda è: come possiamo trasformare le nostre città in luoghi vivibili? È tempo di ripensare il nostro modo di vivere e di muoverci.

L'incidente della bisarca di ieri in via De Amicis ha scoperchiato il vaso di Pandora dei problemi dei residenti di via Santa Marta che, nell'assistere alla colonna di auto bloccate davanti alle loro case, hanno aspramente criticato la condizione della strada e della viabilità in zona. Una situazione che definiscono ormai "insostenibile". "Ogni giorno ce n'è una - commenta Marco Paoli, residente di via De Amicis - Bisogna capire che una strada così stretta, con il doppio parcheggio su entrambi i lati, non può essere un nodo di svincolo del traffico per Pisa. Bisogna cambiare i flussi del traffico.

Sesto, in viale Italia c’è il Cirque du Soleil e i residenti non hanno più pace: “Code, smog e sosta selvaggia”

In viale Italia, a Sesto San Giovanni, il Cirque du Soleil ha sconvolto la routine dei residenti, portando a code interminabili, smog e sosta selvaggia.

