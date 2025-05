Smartphone come droga | adolescente in crisi d’astinenza finisce al pronto soccorso a Torino Il web logora i ragazzi

Il fenomeno degli adolescenti in crisi d'astinenza da smartphone è sempre più allarmante e segna una nuova era: quella della dipendenza digitale. A Torino, un giovane è stato ricoverato non per droghe tradizionali, ma per un eccesso di tecnologia. Questo episodio sottolinea il crescente bisogno di educare le nuove generazioni a un uso consapevole dei dispositivi. La sfida? Riconnettersi con il mondo reale e riscoprire il valore delle relazioni autentiche.

C’è chi entra in pronto soccorso per un incidente, chi per un malore, chi per l’effetto di una sostanza stupefacente. Non è questo il caso registrato a Torino, all’ ospedale San Luigi di Orbassano, dove il motivo del ricovero è preoccupante: un adolescente è finito in osservazione per una crisi d’astinenza. Non da alcol, eroina o cocaina. Ma dal telefonino. Un caso limite solo in apparenza, che in realtà rivela la deriva profonda di una generazione iper-connessa e abbandonata all’idolatria del digitale. Adolescente in crisi d’astinenza da smartphone. «Quando è arrivato in pronto soccorso presentava esattamente gli stessi sintomi di una persona in crisi di astinenza da sostanze. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Smartphone come droga: adolescente in crisi d’astinenza finisce al pronto soccorso a Torino. Il web logora i ragazzi

