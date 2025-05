Slittano i lavori in piazza Catilina | fiere e mercati sono assicurati

I lavori in piazza Catilina subiscono un brusco slittamento, ma non temete: fiere e mercati rimangono garantiti! Questo imprevisto si inserisce in un contesto di rinnovamento urbano che sta interessando molte città italiane, dove la riqualificazione degli spazi pubblici è al centro del dibattito. È interessante notare come questi progetti possano influenzare non solo l’estetica, ma anche la vivibilità delle comunità. Continuate a seguire gli sviluppi!

Erano gli inizi di marzo quando, nel corso di un incontro con la popolazione del Comune di Abetone Cutigliano, l’assessore Lorenzo Ferrari mise a conoscenza dei lavori che sarebbero dovuti iniziare a breve, la numerosa rappresentanza di cittadini intervenuta all’evento: "Abbiamo spiegato il cronoprogramma – disse Ferrari – che nel piazzale Sant’Antonio –quello dove si svolge la Sagra di mezz’Estate - prevede la demolizione di alcuni garagini, il taglio delle piante a valle dell’area, il rinnovamento dell’illuminazione e dei sottoservizi". La previsione annunciata era quella di terminare i lavori entro l’estate. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Slittano i lavori in piazza Catilina: fiere e mercati sono assicurati

Slittano i lavori in piazza del Comune: inizio posticipato al 2026

La riqualificazione di piazza del Comune a Fabriano sarà rinviata al 2026, con un primo slittamento rispetto ai piani iniziali.

Cerca Video su questo argomento: Slittano Lavori Piazza Catilina Cerca Video Caricamento del Video...

Ne parlano su altre fonti

Slittano i lavori in piazza Catilina: fiere e mercati sono assicurati. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Slittano i lavori in piazza Catilina: fiere e mercati sono assicurati

Segnala lanazione.it: Erano gli inizi di marzo quando, nel corso di un incontro con la popolazione del Comune di Abetone Cutigliano, ...

Slittano i lavori in piazza a Saione. I residenti incontrano il Comune: "Ora ascoltate le nostre proposte"

Secondo lanazione.it: Slitta di una settimana l’apertura ... l’assessore Alessandro Casi. "E siccome i lavori andranno ad incidere sulle attività commerciali della piazza, vogliamo creare meno disagi possibili.

Piazza Montebello e lungomare centrale slittano a gennaio

ilrestodelcarlino.it scrive: I lavori inizieranno a gennaio 2024 e comprendono la ripavimentazione in pietra, la sistemazione di panchine e la piantumazione di alberi. Accedi Limiti che nessuno rispetta ...