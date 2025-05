Sinner umilia Lehecka al Roland Garros poi scherza | “Menomale che non ho giocato ieri”

Jannik Sinner ha sorpreso tutti al Roland Garros, infliggendo una sonora sconfitta a Lehecka con un punteggio schiacciante di 6-0, 6-1, 6-2. La sua leggerezza nel commento “menomale che non ho giocato ieri” dimostra non solo la sua sicurezza, ma anche la crescente competitività del tennis italiano. Con un avversario come Rublev nei prossimi ottavi, la tensione sale: Sinner è pronto a scrivere il suo nome nella storia!

Sinner ha dato una lezione di tennis a Lehecka, battuto con il punteggio di 6-0 6-1 6-2 e si è qualificato per gli ottavi del Roland Garros, lunedì sfiderĂ Rublev. 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Sinner umilia Lehecka al Roland Garros poi scherza: “Menomale che non ho giocato ieri”

Davidovich Fokina o Lehecka: comunque vada un terzo turno non semplice all’orizzonte per Sinner

Nel torneo di Roland Garros, Jannik Sinner si prepara ad affrontare un terzo turno complesso, con avversari come Davidovich Fokina o Lehecka in arrivo.

Cerca Video su questo argomento: Sinner Umilia Lehecka Roland Cerca Video Caricamento del Video...

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Sinner umilia Lehecka al Roland Garros poi scherza: “Menomale che non ho giocato ieri”

Secondo fanpage.it: Sinner ha dato una lezione di tennis a Lehecka, battuto con il punteggio di 6-0 6-1 6-2 e si è qualificato per gli ottavi del Roland Garros, lunedì sfiderà ...

Roland Garros, Sinner travolge Lehecka e vola agli ottavi

Da msn.com: Roland Garros, Sinner travolge Lehecka in tre set e vola agli ottavi. Negli ottavi affronterà il russo Rublev.

Roland Garros: Jannik Sinner demolisce Lehecka e vola agli ottavi

Secondo msn.com: Il numero uno del mondo non lascia scampo al ceco (6-0 6-1 6-2) e si qualifica per gli ottavi dove affronterà Andrey Rublev.