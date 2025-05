Sinner show al Roland Garros | il ceco Lehecka travolto in tre set Agli ottavi l’avversario è Rublev

Jannik Sinner ha illuminato il Roland Garros con una performance da urlo, travolgendo Jiri Lehecka in un rapidissimo 6-0, 6-1, 6-2. Questo trionfo lo catapulta agli ottavi, dove affronterà Andrey Rublev. Sinner non è solo un talento: rappresenta la nuova generazione del tennis italiano, pronta a scrivere la storia. Con ogni colpo magistrale, mostra che il futuro è adesso. Sarà in grado di mantenere questo slancio? La curiosità

Dominante. Solo così può essere definita la partita di Jannik Sinner, che supera agilmente il ceco Jiri Lehecka in tre set – 6-0, 6-1, 6-2 in 1 ora e 35 minuti – e vola agli ottavi di finale del Roland Garros. Prestazione sontuosa del numero uno al mondo, pressoché ingiocabile dal primo all’ultimo punto. Alla vigilia quello contro Lehecka era considerato il primo test importante della settimana per l’azzurro, contro un giocatore che in passato è stato numero 22 al mondo. Ma la differenza di livello tra i due è sembrata incolmabile, almeno oggi. “Ho giocato veramente molto bene per due set e mezzo – ha detto il fuoriclasse altoatesino al termine del match – Ieri era il compleanno di Vagnozzi, ma il giorno del suo compleanno di solito non gioco bene (ride, ndr ) quindi fortunatamente ho giocato oggi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Sinner show al Roland Garros: il ceco Lehecka travolto in tre set. Agli ottavi l’avversario è Rublev

