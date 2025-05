Sinner perfetto contro Lehecka ora ottavi a Parigi contro Rublev

Jannik Sinner ha dimostrato ancora una volta di essere inarrestabile al Roland Garros 2025, sbaragliando Lehecka con un punteggio impressionante. Questo successo non è solo una vittoria: è un segnale potente in un contesto in cui il tennis italiano sta vivendo una nuova era di gloria. Con gli ottavi contro Rublev alle porte, gli occhi sono puntati su di lui. Sinner può davvero diventare il simbolo di una generazione vincente!

Il numero uno del mondo avanza al Roland Garros, lasciando appena tre giochi al ceco PARIGI (FRANCIA) - Uno Jannik Sinner ai limiti della perfezione approda agli ottavi di finale del Roland Garros 2025. Il numero 1 del mondo travolge in tre set il ceco Jiri Lehecka: 6-0 6-1 6-2, in un'ora e 34 minut. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Sinner perfetto contro Lehecka, ora ottavi a Parigi contro Rublev

Il Bologna alza la Coppa Italia all’Olimpico, l’impresa contro il Milan dopo 51 anni: esultano Cremonini e Morandi davanti a Sinner e Salvini

Il Bologna torna a trionfare, alzando la Coppa Italia all’Olimpico dopo 51 anni dall’ultima vittoria.

Cerca Video su questo argomento: Sinner Perfetto Contro Lehecka Cerca Video Caricamento del Video...

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Questo Jannik Sinner fa paura! Ennesimo punto perfetto, Jiri Lehecka frastornato - Tennis video; Sinner schiacciasassi! Tre game concessi a Lehecka e ottavi raggiunti al Roland Garros; Sinner al terzo turno: Gasquet ko alla sua ultima al Roland Garros; Jannik Sinner è soffocante: costruzione perfetta e volĂ©e dolcissima. Rivivi il break contro Lehecka. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Roland Garros, Sinner ingiocabile: travolge Lehecka in tre set e va agli ottavi

Segnala msn.com: Con una gara perfetta sotto tutti i punti di vista, Jannik Sinner supera 6-0, 6-1, 6-2 il tennista ceco Lehecka volando agli ottavi di finale dello Slam parigino ...

Sinner perfetto contro Lehecka, ora ottavi a Parigi contro Rublev

Riporta msn.com: PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) - Uno Jannik Sinner ai limiti della perfezione approda agli ottavi di finale del Roland Garros 2025. Il numero 1 del mondo travolge in tre set il ceco Jiri Lehecka: 6-0 6- ...

Roland Garros, Jannik Sinner perfetto con Lehecka: il ceco travolto 3-0. Agli ottavi c’è Rublev

Segnala msn.com: Il tennista altoatesino ha lasciato solo tre game all'avversario, travolto dalla combinazione di precisione e potenza dell'azzurro. Ora la sfida con il russo per avvicinarsi al sogno di Parigi L'artic ...