Sinner oggi contro Lehecka live Roland Garros 2025 La diretta

Oggi, 31 maggio 2025, Jannik Sinner scende in campo al Roland Garros per un attesissimo match contro Jiri Lehecka. È il terzo turno del singolare maschile e la diretta tv promette emozioni da brivido! Sinner, già protagonista di un anno straordinario, cerca di consolidare la sua ascesa nel tennis mondiale, continuando a scrivere la sua storia sul rosso parigino. Riuscirà a confermare il dominio sui precedenti confronti? Non perderti il col

(Adnkronos) – Jannik Sinner in campo al Roland Garros oggi, 31 maggio 2025, per il match del terzo turno del singolare maschile per il match – in diretta tv e streaming – contro il ceco Jiri Lehecka, numero 34 del ranking. Sinner si è aggiudicato entrambi i confronti diretti giocati lo scorso anno sul cemento . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Sinner oggi contro Lehecka, live Roland Garros 2025. La diretta

Internazionali di Roma live: oggi torna Sinner. Prima Paolini e stasera Berrettini

Roma si prepara a vivere una giornata imperdibile agli Internazionali BNL d'Italia. In scena i top tennisti italiani, come Jannik Sinner e Jasmine Paolini, insieme all'amato Matteo Berrettini.

