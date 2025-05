Sinner-Lehecka oggi Roland Garros 2025 | orario tv canale esatto streaming

Oggi è il giorno di Jannik Sinner al Roland Garros 2025! Il talento altoatesino sfida Jiri Lehecka, un avversario tosto che promette spettacolo sul campo Suzanne-Lenglen. In un momento in cui il tennis sta vivendo un'enorme crescita in Italia, Sinner rappresenta una speranza concreta per il nostro sport. Non perdere l'opportunità di vedere questa sfida: il tennis italiano ha bisogno del tuo tifo!

Oggi, sabato 31 maggio, Jannik Sinner sarà nuovamente in campo per affrontare il ceco Jiri Lehecka nel terzo turno del Roland Garros 2025. Sul campo Suzanne-Lenglen, l’altoatesino vorrà centrare l’accesso agli ottavi di finale dello Slam di Parigi, ma l’avversario non sarà dei più semplici da affrontare per le sue caratteristiche. LA DIRETTA LIVE DI SINNER-LEHECKA (2° MATCH DALLE 11.00) Il ceco è un tennista particolarmente potente, che ha messo in mostra le sue qualità soprattutto nel match contro lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina. Un match osservato anche da Jannik proprio nella consapevolezza che Lehecka avrebbe potuto rappresentare una minaccia concreta nel proprio percorso. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Sinner-Lehecka oggi, Roland Garros 2025: orario, tv, canale esatto, streaming

Davidovich Fokina o Lehecka: comunque vada un terzo turno non semplice all’orizzonte per Sinner

Nel torneo di Roland Garros, Jannik Sinner si prepara ad affrontare un terzo turno complesso, con avversari come Davidovich Fokina o Lehecka in arrivo.

Cerca Video su questo argomento: Sinner Lehecka Oggi Roland Cerca Video Caricamento del Video...

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Sinner-Lehecka al Roland Garros, dove vedere in tv e streaming; Chi è Lehecka? L'allievo di Berdych che trova lo spauracchio Sinner a Parigi; Sinner-Lehecka, terzo turno Roland Garros: orario, quando si gioca e dove vederla in tv; Sinner-Lehecka oggi al Roland Garros, orario e dove vederla in TV e streaming. 🔗Cosa riportano altre fonti

Sinner-Lehecka al Roland Garros: orario, precedenti e dove vederla in tv

Si legge su msn.com: (Adnkronos) - Jannik Sinner torna in campo al Roland Garros 2025 e oggi, sabato 31 maggio, sfida il ceco Jiri Lehecka (numero 34 del ranking Atp) nel terzo turno dello Slam francese. L'azzurro arriva ...

Dove vedere in tv Sinner-Lehecka al Roland Garros 2025

Segnala corriere.it: L'azzurro, che ha sempre vinto nei precedenti, mira gli ottavi di finale. In campo anche Cobolli contro Zverev e Djokovic (che se la vedrà con l’austriaco Filip Misolic) ...

Sinner-Lehecka oggi, Roland Garros 2025: orario, tv, programma, streaming

Lo riporta oasport.it: Oggi, sabato 31 maggio, Jannik Sinner sarà nuovamente in campo per affrontare il ceco Jiri Lehecka nel terzo turno del Roland Garros 2025. Sul campo ...