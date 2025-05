Sinner-Lehecka la profezia di Vagnozzi spaventa l' Italia

Il terzo turno del Roland Garros si avvicina e le parole di Simone Vagnozzi, coach di Jannik Sinner, risuonano come un campanello d'allarme: "Sarà un match complicato". In un torneo che sta esaltando il talento giovanile, Sinner deve dimostrare di saper resistere alla pressione e alzare il livello. Sarà una prova cruciale non solo per lui, ma anche per l'intero movimento tennistico italiano. Riuscirà a brillare sotto i riflettori?

Alla vigilia del terzo turno del Roland Garros, Simone Vagnozzi, coach di Jannik Sinner, ha parlato ai microfoni di Sky Sport, rivolgendo lo sguardo alla sfida che attende l'altoatesino contro il ceco Jiri Lehecka. "Sarà un match complicato – ha dichiarato Vagnozzi –. Jannik dovrà alzare il livello. Sta meglio, siamo contenti di come si sta riprendendo. Ora può godersi la sua vita da tennista al 100%", ha spiegato il coach. Insomma, bene. Però l'altoatesino deve fare di più, "alzare il livello". Un monito, chiarissimo. Fino ad ora il ragazzo di San Candidoha mostrato solidità e determinazione nei primi due turni dello Slam parigino.

Davidovich Fokina o Lehecka: comunque vada un terzo turno non semplice all’orizzonte per Sinner

Nel torneo di Roland Garros, Jannik Sinner si prepara ad affrontare un terzo turno complesso, con avversari come Davidovich Fokina o Lehecka in arrivo.

