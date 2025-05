Sinner-Lehecka la diretta al Roland Garros | Jannik in caso di vittoria agli ottavi trova Rublev

Oggi il Roland Garros si accende con la sfida tra Jannik Sinner e Jiri Lehecka! Il giovane talento italiano, in caso di vittoria, affronterà agli ottavi il temibile Rublev. Un incontro che potrebbe segnare una svolta nella sua carriera, in un torneo dove la pressione è alle stelle. Non perdere l'emozione di ogni punto: segui la diretta e scopri se Sinner riuscirà a brillare sulla terra rossa parigina!

La diretta di Sinner-Lehecka oggi al Roland Garros 2025: secondo turno per Jannik sulla terra rossa, la cronaca della partita di tennis e gli aggiornamenti live. 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Sinner-Lehecka, la diretta al Roland Garros: Jannik in caso di vittoria agli ottavi trova Rublev

Davidovich Fokina o Lehecka: comunque vada un terzo turno non semplice all’orizzonte per Sinner

Nel torneo di Roland Garros, Jannik Sinner si prepara ad affrontare un terzo turno complesso, con avversari come Davidovich Fokina o Lehecka in arrivo.

