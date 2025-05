Sinner-Lehecka al Roland Garros | orario precedenti e dove vederla in tv

Oggi, Jannik Sinner affronta Jiri Lehecka al Roland Garros, in un match che promette emozioni forti! Dopo aver superato agevolmente gli avversari francesi, l'azzurro è pronto a conquistare la superficie parigina. Questo incontro non è solo un passo verso il sogno Slam, ma rappresenta anche un momento cruciale in un anno di grande crescita per il tennis italiano. Non perdere l'occasione di seguire questa sfida in diretta!

(Adnkronos) – Jannik Sinner torna in campo al Roland Garros 2025 e oggi, sabato 31 maggio, sfida il ceco Jiri Lehecka (numero 34 del ranking Atp) nel terzo turno dello Slam francese. L'azzurro arriva da due prove convincenti contro i francesi Arthur Rinderknech e Richard Gasquet. Ecco orario del match, precedenti e dove vederla in tv . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Sinner-Lehecka al Roland Garros: orario, precedenti e dove vederla in tv

Davidovich Fokina o Lehecka: comunque vada un terzo turno non semplice all’orizzonte per Sinner

Nel torneo di Roland Garros, Jannik Sinner si prepara ad affrontare un terzo turno complesso, con avversari come Davidovich Fokina o Lehecka in arrivo.

Chi è Lehecka, l’avversario di Sinner al Roland Garros che è considerato il miglior atleta del circuito

Si legge su fanpage.it: Jiri Lehecka, vincitore di due titoli ATP, sfiderà Sinner al Roland Garros. Il tennista ceco è iscritto a corsi online di psicologia e storia, e continua a studiare.

Dove vedere in tv Sinner-Lehecka al Roland Garros 2025

Lo riporta corriere.it: L'azzurro, che ha sempre vinto nei precedenti, mira gli ottavi di finale. In campo anche Cobolli contro Zverev e Djokovic (che se la vedrà con l’austriaco Filip Misolic) ...

