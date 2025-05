Sinner-Lehecka al Roland Garros in palio gli ottavi | Jannik ingiocabile 2 set in 54' |Segui il live 6-0 6-1 5-2

Jannik Sinner sta dimostrando di essere un vero fenomeno al Roland Garros, dominando il terzo turno con una prestazione da incubo per il suo avversario. Con un punteggio di 6-0, 6-1, 5-2, l’azzurro è in corsa per gli ottavi, ma non sottovalutiamo Lehecka, giovane promessa del tennis mondiale. In un momento in cui il tennis italiano brilla, Sinner potrebbe essere il nuovo volto di una generazione vincente! Segui il live!

Davidovich Fokina o Lehecka: comunque vada un terzo turno non semplice all’orizzonte per Sinner

Nel torneo di Roland Garros, Jannik Sinner si prepara ad affrontare un terzo turno complesso, con avversari come Davidovich Fokina o Lehecka in arrivo.

Diretta Live Sinner-Lehecka Roland Garros 3°Turno: Jannik avanti di due set

Segnala sport.virgilio.it: Diretta Live della sfida tra Sinner e Lehecka valevole per il terzo turno del Roland Garros. Il numero uno al mondo vuole gli ottavi di finale degli Open di Francia contro RUblev.

Roland Garros: in campo Sinner-Lehecka 4-2 break nel terzo set, azzurro avanti 6-0, 6-1

Si legge su ansa.it: Roland Garros: in campo Sinner-Lehecka 4-2 break nel terzo set, azzurro avanti 6-0, 6-1. Break per Sinner in avvio del terzo set. Azzurro mantiene il servizio, tocca a Lehecka che muove il punteggio a ...

Roland Garros: Sinner travolge Lehecka e va agli ottavi

ansa.it scrive: Jannik Sinner si è qualificato per gli ottavi di finale del Roland Garros. L'altoatesino, n.1 al mondo, ha battuto in tre set, con il punteggio di 6-0 6-1 6-2, il ceco Jiri Lehecka in poco più di un'o ...