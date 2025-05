Sinner-Lehecka al Roland Garros in palio gli ottavi | Jannik ingiocabile 2 set in 54' |Segui il live 6-0 6-1 3-1

Jannik Sinner sta dimostrando una forma straordinaria al Roland Garros, con un avvio fulminante che ha lasciato il pubblico senza parole: 6-0, 6-1, 3-1! Affrontando Lehecka, n.34 al mondo con potenzialità in crescita, il nostro talento azzurro è pronto a scrivere un’altra pagina di storia nel tennis. In un'epoca in cui i giovani dominano il circuito, la sfida è aperta. Rimanete sintonizzati per ogni colpo!

L'azzurro affronta il terzo turno dello Slam francese contro un giocatore che è sì n.34 del mondo ma che ha ancora margini di miglioramento.

Davidovich Fokina o Lehecka: comunque vada un terzo turno non semplice all’orizzonte per Sinner

Nel torneo di Roland Garros, Jannik Sinner si prepara ad affrontare un terzo turno complesso, con avversari come Davidovich Fokina o Lehecka in arrivo.

