Sinner-Lehecka al Roland Garros in palio gli ottavi | Jannik ingiocabile 1 set in 20' | Segui il live 6-0 1-0

Jannik Sinner, il giovane talento del tennis italiano, si appresta a scrivere un altro capitolo della sua avventura al Roland Garros. Dopo un inizio fulminante con un set vinto 6-0, l’azzurro dimostra di essere in forma smagliante contro Lehecka, un avversario che, sebbene attualmente sia n.34 del mondo, potrebbe rivelarsi una sfida interessante nel contesto dell'emergente nuova generazione di tennisti. Rimanete sintonizzati per seguire la sua

L'azzurro affronta il terzo turno dello Slam francese contro un giocatore che è sì n.34 del mondo ma che ha ancora margini di miglioramento.

Davidovich Fokina o Lehecka: comunque vada un terzo turno non semplice all’orizzonte per Sinner

Nel torneo di Roland Garros, Jannik Sinner si prepara ad affrontare un terzo turno complesso, con avversari come Davidovich Fokina o Lehecka in arrivo.

