Sinner-Lehecka al Roland Garros in palio gli ottavi | Jannik in fuga col break|Segui il live 5-0

Jannik Sinner è pronto a scrivere un altro capitolo della sua storia al Roland Garros! In corsa per gli ottavi, l'azzurro ha già preso il largo con un break decisivo. Il suo avversario, Lehecka, n.34 del mondo, rappresenta una sfida intrigante: giovane e in crescita, potrebbe riservare sorprese. La tensione aumenta mentre i talenti emergenti si fronteggiano. Sinner saprà mantenere alta la concentrazione? Non perdere nemmeno un colpo!

L'azzurro affronta il terzo turno dello Slam francese contro un giocatore che è sì n.34 del mondo ma che ha ancora margini di miglioramento. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Sinner-Lehecka al Roland Garros, in palio gli ottavi: Jannik in fuga col break|Segui il live 5-0

Davidovich Fokina o Lehecka: comunque vada un terzo turno non semplice all’orizzonte per Sinner

Nel torneo di Roland Garros, Jannik Sinner si prepara ad affrontare un terzo turno complesso, con avversari come Davidovich Fokina o Lehecka in arrivo.

Cerca Video su questo argomento: Sinner Lehecka Roland Garros Cerca Video Caricamento del Video...

Se ne parla anche su altri siti

Sinner-Lehecka al Roland Garros, dove vedere in tv e streaming; Chi è Lehecka? L'allievo di Berdych che trova lo spauracchio Sinner a Parigi; Sinner-Lehecka al Roland Garros: orario, precedenti e dove vederla in tv; Sinner-Lehecka LIVE, Roland Garros 2025: la cronaca in diretta. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Diretta Live Sinner-Lehecka Roland Garros 3°Turno: Jannik firma il break in avvio

Da sport.virgilio.it: Diretta Live della sfida tra Sinner e Lehecka valevole per il terzo turno del Roland Garros. Il numero uno al mondo vuole gli ottavi di finale degli Open di Francia contro RUblev.

Sinner-Lehecka, la diretta al Roland Garros: Jannik in caso di vittoria agli ottavi trova Rublev

Lo riporta fanpage.it: La diretta di Sinner-Lehecka oggi al Roland Garros 2025: secondo turno per Jannik sulla terra rossa, la cronaca della partita di tennis e gli aggiornamenti ...

Sinner-Lehecka, diretta: oggi alle 12.30 il terzo turno del Roland Garros. Dove vederla in tv e streaming

Scrive ilmessaggero.it: Prosegue il percorso di Jannik Sinner a Parigi: oggi, sabato 31 maggio, l'azzurro scenderà in campo per il terzo turno del Roland-Garros, con l'obiettivo di ...