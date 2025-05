Sinner! Il numero uno al mondo agli ottavi del Roland Garros | spazzato via in 3 set Lehecka

Jannik Sinner, il numero uno del mondo, continua a incantare al Roland Garros 2025! Con una prestazione strepitosa, ha spazzato via Jiri Lehecka in soli tre set, dimostrando che la sua corsa verso il titolo è tutt’altro che casuale. Il giovane azzurro, semifinalista nella scorsa edizione, si prepara ora a sfidare Andrey Rublev. Riuscirà Sinner a farci sognare come nei migliori film sportivi? La tensione cresce!

Jannik Sinner agli ottavi di finale del Roland Garros 2025. Il numero 1 del mondo travolge in tre set il ceco Jiri Lehecka: 6-0 6-1 6-2, in un’ora e 34 minuti di gioco, il punteggio in favore del campione azzurro, semifinalista nella scorsa edizione. Sinner agli ottavi affronterà Andrey Rublev, 17esima testa di serie, che è avanzato senza giocare in seguito al forfait di Arthur Fils (frattura da. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Sinner! Il numero uno al mondo agli ottavi del Roland Garros: spazzato via in 3 set Lehecka

Sinner, numero 1 anche nel fair play. De Jong cade, Jannik lo soccorre – Video

Jannik Sinner, numero 1 nel tennis e nel fair play, si è mostrato ancora una volta da vero campione durante il match degli Internazionali di Roma.

Cerca Video su questo argomento: Sinner Numero Mondo Agli Cerca Video Caricamento del Video...

Le notizie più recenti da fonti esterne

Jannik Sinner e il Roland Garros, il ritorno sulla terra dov'è diventato numero 1 al mondo · Tennis; Sinner, sorteggio tostissimo al Ronald Garros. Il cammino verso la finale sarà ricco d'insidie per il numero 1 al mondo; Roland Garros, tabellone e partecipanti: il calendario delle gare; Roland Garros, Sinner vince all'esordio Rinderknech battuto in tre set. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Roland Garros 2025, Sinner agli ottavi: Lehecka sconfitto in tre set

Secondo msn.com: Al Roland Garros 2025 Jannik Sinner si qualifica agevolmente per gli ottavi di finale, nel secondo Slam della stagione in corso sui campi in terra battuta di Parigi. Il numero uno al mondo ha battuto ...

Roland Garros: Jannik Sinner demolisce Lehecka e vola agli ottavi

Riporta msn.com: Il numero uno del mondo non lascia scampo al ceco (6-0 6-1 6-2) e si qualifica per gli ottavi dove affronterà Andrey Rublev.

Sinner show al Roland Garros: il ceco Lehecka travolto in tre set. Agli ottavi l’avversario è Rublev

Da ilfattoquotidiano.it: L'altoatesino domina il numero 34 al mondo in tre set (6-0, 6-1, 6-2) e aggiorna la sua striscia di imbattibilità negli Slam (17 vittorie consecutive) ...