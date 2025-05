Sinner caterpillar una partita senza precedenti | cosa ha fatto!

Jannik Sinner ha giocato una partita senza precedenti al Roland Garros, affrontando Jiri Lehecka in un confronto che ha tenuto i tifosi con il fiato sospeso. Questo match rappresenta un crocevia cruciale nel cammino del giovane talento italiano, pronto a dimostrare la sua crescita e determinazione. Con il tennis moderno sempre più competitivo, ogni incontro diventa una prova di forza e strategia. Riuscirà Sinner a consacrarsi tra i grandi del circuito?

Jannik Sinner è sceso in campo al Roland Garros per affrontare quello che, secondo molti, rappresentava il primo test di una certa rilevanza nel suo percorso parigino. Di fronte a lui un tennista buon livello, Jiri Lehecka, attuale numero 34 del mondo ma capace in passato di arrivare a ridosso della top 20. Avversario dotato di un ottimo servizio, Jiri è certamente alla portata di Jannik (e chi non lo è?), ma comunque un giocatore ostico. Almeno sino a che il match è iniziato. Perché in campo è sceso un Sinner versione de luxe. Jannik e Vagnozzi avevano detto che, per vincere, dal terzo turno in poi sarebbe stato necessario " alzare il livello " rispetto ai primi due.