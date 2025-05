Sinner attento a Rublev! Il russo è stato l’ultimo a battere il n 1 Alcaraz escluso E due precedenti fanno toccare ferro…

Jannik Sinner è pronto a scrivere un'altra pagina della sua storia al Roland Garros 2025! Dopo una vittoria schiacciante contro Jiri Lehecka, il talentuoso italiano si prepara ad affrontare Andrey Rublev, l'unico giocatore capace di battere il numero uno al mondo, Carlos Alcaraz. Sarà una sfida cruciale: Sinner deve mostrare grinta e determinazione per proseguire la sua corsa verso la gloria. Non perdere il prossimo capitolo di questa avvincente saga tennistica!

Jannik Sinner ha conquistato l’accesso agli ottavi di finale del Roland Garros 2025. Il n.1 del mondo si è nettamente imposto contro il ceco Jiri Lehecka col punteggio di 6-0 6-1 6-2 e sul suo cammino affronterà il russo Andrey Rublev, che ha beneficiato del ritiro del francese Arthur Fils, ancor prima di giocare. Il bilancio dei precedenti tra il moscovita e l’azzurro è favorevole al n.1 del mondo, con sei vittorie e tre sconfitte. Jannik, infatti, si è imposto nei seguenti incontri: – 2021 ATP Barcellona 6-2 7-6 (6) – 2022 Masters1000 Montecarlo 5-7 6-1 6-3 – 2023 Masters1000 Miami 6-2 6-4 – 2023 ATP Vienna 7-5 7-6 (5) – 2024 Australian Open 6-4 7-6 (5) 6-3 – 2024 Masters1000 Cincinnati 4-6 7-5 6-4. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Sinner, attento a Rublev! Il russo è stato l’ultimo a battere il n.1, Alcaraz escluso. E due precedenti fanno toccare ferro…

