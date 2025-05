Sinner agli ottavi del Roland Garros | Mi sentivo pronto fisicamente e felice contro Rublev sarà difficile

Jannik Sinner si conferma un fenomeno del tennis, conquistando gli ottavi di finale del Roland Garros con una vittoria schiacciante su Lehecka. Con un punteggio mai visto prima per lui in uno Slam, Sinner è pronto a sfidare Rublev, consapevole che la strada verso il titolo è sempre più in salita. La sua crescita costante nel circuito evidenzia un trend entusiasmante: il tennis italiano è tornato a brillare, portando nuove speranze e sogni di gloria!

Tutto facile per Jannik Sinner, che si qualifica agli ottavi di finale del Roland Garros dopo aver battuto il ceco Lehecka in tre set (6-0, 6-1, 6-2). Per l’altoatesino numero uno al mondo, questa è la vittoria più netta della sua carriera a livello Slam, la diciassettesima consecutiva. Inoltre, ha raggiunto la seconda settimana di uno Slam per la quattordicesima volta negli ultimi quindici disputati. Sinner: «Mi sentivo bene fisicamente e felice, contro Rublev sarà difficile». Nel post-partita, Sinner ha dichiarato: « Ho giocato veramente bene oggi per due set e mezzo, secondo me lui ha servito in maniera molto coraggiosa con dei buoni servizi, ma abbiamo già giocato diverse volte contro e ci conosciamo già. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Sinner agli ottavi del Roland Garros: «Mi sentivo pronto fisicamente e felice, contro Rublev sarà difficile»

Francisco Cerundolo, chi è l’avversario di Sinner agli ottavi degli Internazionali

Francisco Cerundolo sfiderà Jannik Sinner agli ottavi degli Internazionali d'Italia 2025. Il talentuoso tennista argentino ha ottenuto la vittoria contro Sebastian Ofner, mentre Sinner ha superato Jesper de Jong.

