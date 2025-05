Sinner a Roland Garros Ho giocato davvero bene

Jannik Sinner continua a stupire al Roland Garros, dominando il ceco Lehecka con un punteggio schiacciante. Una prestazione che non solo lo porta agli ottavi, ma segna anche un momento chiave in una stagione di grande crescita per il giovane talento italiano. La sua determinazione e le sue parole sulla forma fisica e psicologica suggeriscono che Sinner sta raggiungendo una maturità che potrebbe davvero rivoluzionare il tennis italiano. È solo l'inizio!

Un’altra brillante vittoria al Roland Garros per Jannick Sinner: il campione del mondo batte il ceco Lehecka non lasciandogli neanche un game e volando così agli ottavi. Dopo il match, Sinner ha rilasciato alcune dichiarazioni sulle sue condizioni fisiche e psicologiche, dicendosi molto contento del modo in cui ha giocato. Sinner, vittoria schiacciante 6-0,6-1,6-2 e . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Sinner a Roland Garros “Ho giocato davvero bene”

Jannik Sinner e Lorenzo Musetti si cancellano da Amburgo. Appuntamento al Roland Garros

Jannik Sinner e Lorenzo Musetti si ritirano dal torneo ATP 500 di Amburgo, in programma dal 18 al 24 maggio, per concentrare le loro forze sul Roland Garros.

Cerca Video su questo argomento: Sinner Roland Garros Ho Cerca Video Caricamento del Video...

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Sinner al Roland Garros: Ho avuto l'atteggiamento giusto, match difficile; Jannik Sinner e il Roland Garros, il ritorno sulla terra dov'è diventato numero 1 al mondo · Tennis; Roland Garros, Sinner: Contento di come ho gestito la situazione, soprattutto nel terzo set; Mi scuso per questa domanda, ma devo proprio fartela: Sinner scoppia a ridere al Roland Garros. 🔗Ne parlano su altre fonti

Sinner umilia Lehecka al Roland Garros poi scherza: “Menomale che non ho giocato ieri”

Segnala fanpage.it: Sinner ha dato una lezione di tennis a Lehecka, battuto con il punteggio di 6-0 6-1 6-2 e si è qualificato per gli ottavi del Roland Garros, lunedì sfiderà ...

Roland Garros, Sinner: "Ho giocato veramente bene, mi sentivo in forma"

sport.sky.it scrive: Sinner soddisfatto dopo la vittoria contro Lehecka: "Stamattina ho detto al mio team che mi sentivo bene e fisicamente pronto. Dopo 25 minuti stavo alla grande. Nelle giornate off cerco di migliorare ...

Sinner "ingiocabile" con Lehecka: "Ho giocato veramente bene"

Segnala msn.com: Dopo aver letteralmente asfaltato Jiri Lehecka, Jannik Sinner è soddisfatto della prestazione che gli ha consentito di raggiungere sul velluto Rublev agli ottavi di finale del Roland Garros. "Ho gioca ...