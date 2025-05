Sin e Lice sostengono il Disegno di Legge 898 per i diritti degli epilettici

Il disegno di legge 898 rappresenta un passo cruciale per i diritti delle persone epilettiche, sostenuto da esperti della Società Italiana di Neurologia e dalla Lega Italiana contro l’Epilessia. Questo non è solo un tema legislativo, ma una questione di inclusione e dignità. Il dialogo attivo con le istituzioni dimostra che il cambiamento è possibile e necessario. Scopri come questa iniziativa possa trasformare la vita di molti!

La Società italiana di neurologia e la Lega italiana contro l'epilessia hanno espresso il loro sostegno alle persone conviventi con epilessia, evidenziando l'impegno costante delle istituzioni medico-scientifiche nell'ambito del Disegno di Legge n. 898, che mira a tutelare chi convive con questa condizione. Attraverso un dialogo diretto con le autorità competenti, le due organizzazioni hanno .

