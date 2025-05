Simonelli | Orgogliosi dell’Inter! Spero possa fare un regalo a Pellegrini

Ezio Maria Simonelli, presidente della Lega Serie A, ha espresso il suo orgoglio per l'Inter, unica squadra italiana in finale di Champions League. In un momento che celebra la grandezza del calcio italiano, Simonelli ha anche reso omaggio a Ernesto Pellegrini, ex presidente dell'Inter, auspicando un regalo speciale per lui. In un’epoca di rinnovata competitività, l’Inter può essere simbolo di rinascita e speranza per tutti i tifosi!

Ezio Maria Simonelli, presidente della Lega Serie A presente a Monaco, ha espresso tutta la sua soddisfazione per l’Inter, unica squadra italiana a raggiungere la finale di Champions League e anche l’ultima ad averla vinta nel 2010. In un’intervista rilasciata su Sky Sport ha poi ricordato anche l’ex presidente nerazzurro Ernesto Pellegrini, scomparso questa mattina. UNA DEDICA SPECIALE – Ezio Simonelli ha elogiato il percorso europeo dell’ Inter, ma ha ricordato anche Ernesto Pellegrini: «Questa notizia ci ha un po’ sconvolto, è un giorno di festa per l’Inter, mi auguro che dall’alto possa vedere l’Inter vincere stasera, in suo onore. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Simonelli: «Orgogliosi dell’Inter! Spero possa fare un regalo a Pellegrini»

Simonelli: "Orgogliosi di quello che ha fatto l'Inter. Conoscevo bene Pellegrini: sono rimasto sconvolto"

Ezio Simonelli, presidente della Lega Serie A, non nasconde la sua emozione per la storica finale di Champions League tra PSG e Inter.

