Simone Inzaghi la notte più triste | siamo ai saluti?

Una notte da dimenticare per Simone Inzaghi e l'Inter: la batosta di Monaco segna un capitolo buio nella storia recente del club. Un 5-0 che fa eco a una stagione senza trofei, mettendo in discussione il futuro dell'allenatore e dei suoi uomini. Con il calcio italiano in crisi di identità, questo risultato amplifica il dibattito sulle scelte strategiche e il valore della squadra. Riuscirà l'Inter a rialzarsi? La risposta è attesa con ansia.

Da Instanbul a Monaco, da Inzaghi a Inzaghi. Quella in Baviera è stata forse la nottata peggiore della carriera dell'allenatore nerazzurro. E probabilmente anche dell'Inter. Manita dai ragazzi di Luis Enrique e Lautaro e compagno mai scesi in campo. Un'umiliazione totale, il culmine di una stagione disastrosa: con zeru tituli, come avrebbe detto Mourinho. E ora è arrivato il momento delle riflessioni finali. Dopo una partita così, l'Inter e Inzaghi potrebbero prendere strade diverse. Paris Saint Germain-Inter potrebbe essere stata l'ultima partita di Simone Inzaghi sulla panchina del Biscione. L'ex Lazio, infatti, potrebbe essere arrivato alla fine di un ciclo, dopo aver portato i nerazzurri nelle prime posizioni italiane ed europee per ben quattro anni. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Simone Inzaghi, la notte più triste: siamo ai saluti?

