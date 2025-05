Simon Yates vince il Giro d’Italia | Ho pensato al 2018 quando ho visto il percorso Van Aert mossa vincente

Simon Yates ha scritto un nuovo capitolo della storia del ciclismo, conquistando il Giro d'Italia 2025 con una performance da urlo sul Colle delle Finestre. Ricordando la sua impresa del 2018, il britannico della Visma Lease a Bike ha dimostrato che la tenacia e la strategia vincenti possono ribaltare ogni pronostico. Con un distacco clamoroso su Del Toro, Yates non solo conquista la maglia rosa, ma riaccende la passione per il ciclismo tra gli appassionati

Simon Yates ribalta tutto sul Colle delle Finestre e vince il Giro d’Italia 2025. Straordinaria impresa del britannico della Visma Lease a Bike, che stacca tutti sulla mitica salita e va a prendersi la maglia rosa, sfruttando il crollo definitivo di Isaac Del Toro, arrivato al traguardo con un ritardo di oltre cinque minuti da Yates. Un capolavoro anche della Visma, con il lavoro perfetto di Van Aert sulla salita verso il traguardo di Sestriere, con il belga che ha pilotato perfettamente il compagno di squadra alla vittoria. Si chiude un cerchio per Simon Yates, c he proprio sul Colle delle Finestre aveva visto sfumare il sogno di vincere il Giro, con il clamoroso ribaltone operato da Chris Froome. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Simon Yates vince il Giro d’Italia: “Ho pensato al 2018 quando ho visto il percorso. Van Aert mossa vincente”

Giro d'Italia 2025, Simon Yates: "Contento per oggi, spero di essere protagonista nell'ultima settimana"

Durante la decima tappa del Giro d’Italia 2025, Daan Hoole ha conquistato la sua prima vittoria in un Grande Giro, sorprendendo gli appassionati.

