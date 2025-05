Simon Yates scaccia i fantasmi del Colle delle Finestre | 40 minuti di distacco nel 2018 oggi la redenzione

Simon Yates ha riscritto la sua storia al Colle delle Finestre, cancellando i fantasmi del passato con una prestazione da incorniciare. Dopo il dramma del 2018, oggi il ciclista britannico si è imposto con un distacco di 40 minuti, dimostrando che le lacrime della sconfitta possono trasformarsi in lacrime di gioia. Un viaggio emozionante che riporta alla mente il potere della redenzione, tanto attuale nel mondo dello sport. Non è solo una vittoria, è una lezione

Le lacrime possiedono un raro dono, bizzarro e particolare: hanno sempre un doppio sapore, come un Giano bifronte che si diverte a transitare tra la gioia e l’amarezza. Possono essere dolci e tramutarsi in aspre, possono punzecchiare le papille e poi allietarsi. Sono l’emblema perfetto della vita, che può passare dal grande dispiacere all’ebrezza più sfrenata. O viceversa. La storia di Simon Yates meriterebbe un romanzo o un film, perché contiene tutti pilastri della grande commedia. Il 25 maggio 2018 si era presentato in maglia rosa al via della diciannovesima tappa del Giro d’Italia, con un vantaggio di 28” sull’olandese Tom Dumoulin, 2’43” su Domenico Pozzovivo e 3’22” sul connazionale Chris Froome. 🔗 Leggi su Oasport.it