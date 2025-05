Sigaretta ed elettronica nella Marca fumano il 32% delle ragazze e il 26% dei ragazzi

La Giornata Mondiale senza Tabacco 2025 si avvicina e il messaggio dell'OMS è chiaro: "Giù la maschera!" La crescente diffusione delle sigarette elettroniche tra i giovani, con il 32% delle ragazze e il 26% dei ragazzi che fumano, è un campanello d'allarme. Queste tattiche ingannevoli delle industrie del tabacco non solo seducono i ragazzi, ma minacciano anche la loro salute a lungo termine. È ora di aprire gli occhi e dire basta!

Lo slogan scelto dall’OMS per la Giornata Mondiale senza Tabacco 2025, che si celebra domani, sabato 31 maggio, è “Giù la maschera! Mettere a nudo le tattiche delle industrie del tabacco e della nicotina per rendere attraenti i loro prodotti”. «Sono tattiche che non solo incoraggiano i giovani a. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it