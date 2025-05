Siena travolge Argentario 5-0 nella Coppa Bruno Passalacqua

Il Siena continua a brillare nella Coppa Bruno Passalacqua, travolgendo l'Argentario con un secco 5-0. Una vittoria che non solo elimina i rivali, ma mette in luce la forza e la determinazione della squadra di Cardarelli. Questo trionfo arriva in un momento in cui il calcio italiano sta vivendo una rinascita, attirando sempre più giovani talenti. Segnatevi questo nome: il Siena potrebbe essere il club da tenere d'occhio!

Il Siena non fa sconti all' Argentario, che così viene eliminato. Il secondo match dei bianconeri nel girone D della Coppa Bruno Passalacqua è una goleada (5-0), su un Argentario che nel primo tempo aveva retto, cedendo poi nel finale di gara. I ragazzi allenati dal tecnico Cardarelli testimoniano, ancora una volta, che quando indossano la maglietta azzurra riescono a trasformare il dislivello tecnico con l'avversario in ulteriore spinta. La rete del vantaggio porta il nome di Iorio il cui tiro dall'interno dell'area non lascia scampo a Baffigi. Al 37' serve una grande deviazione di Puppato per deviare la stangata di Ruggieri, che profumava di pareggio.

