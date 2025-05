Sicurezza in arrivo 3 nuove telecamere davanti alle scuole | Scopo deterrente

Bondeno si prepara a rendere le sue scuole ancora più sicure con l'installazione di tre nuove telecamere, un passo fondamentale in un contesto di crescente attenzione alla sicurezza pubblica. Questo progetto, finanziato grazie a un contributo comunale, amplia la già vasta rete di 287 videocamere attive nell'Alto Ferrarese. Un punto interessante? La sorveglianza remota non solo protegge i nostri bambini, ma crea un ambiente scolastico più sereno e rassicurante per tutti.

Scuole più sicure. Il tutto grazie ad un progetto per il quale il Comune di Bondeno aveva richiesto e ottenuto un contributo, che ha permesso di estendere ulteriormente la rete di telecamere attive nell’Alto Ferrarese. Attualmente le videocamere di sicurezza sono 287, tutte controllate da remoto. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it © Ferraratoday.it - Sicurezza, in arrivo 3 nuove telecamere davanti alle scuole: "Scopo deterrente"

